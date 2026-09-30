Portsmouth Square: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Portsmouth Square hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Portsmouth Square hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3.390 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 14.2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Portsmouth Square 12.4 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -7.370 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Portsmouth Square ein EPS von -12.410 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 55.80 Millionen USD, während im Vorjahr 46.35 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch