Portman Ridge Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Portman Ridge Finance hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Portman Ridge Finance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.86 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.0 Millionen USD – eine Minderung von 69.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch