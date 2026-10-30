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30.10.2026 04:43:58
Portland General Electric Company Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Portland General Electric Company (POR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $119 million, or $1.00 per share. This compares with $103 million, or $0.94 per share, last year.
Excluding items, Portland General Electric Company reported adjusted earnings of $125 million or $1.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.0% to $971 million from $952 million last year.
Portland General Electric Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $119 Mln. vs. $103 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.94 last year. -Revenue: $971 Mln vs. $952 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.18 To $ 3.28
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Portland General Electric Co
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bewegten sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.