PORTERS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PORTERS hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.55 JPY gegenüber 31.90 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PORTERS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 568.0 Millionen JPY im Vergleich zu 530.0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch