PORTERS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PORTERS hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 84.28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 41.63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 583.0 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 533.0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch