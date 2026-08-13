PORT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PORT hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 48.14 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PORT noch ein Gewinn pro Aktie von 42.99 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.09 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.58 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch