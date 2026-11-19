PORT äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 18.31 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PORT 52.41 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat PORT im vergangenen Quartal 7.33 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PORT 6.36 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch