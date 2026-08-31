Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 45,84 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'442 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Porsche vz-Aktie bei 45,63 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7'228 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 10,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,29 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Porsche vz möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,90 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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