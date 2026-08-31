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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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31.08.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag im Minus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 45,90 EUR.

Porsche vz.
42.90 CHF -0.90%
Kaufen Verkaufen

Die Porsche vz-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 45,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'334 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 45,62 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70'459 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 10,37 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 28,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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