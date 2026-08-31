Porsche vz Aktie News: Porsche vz verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Porsche vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 45,99 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 26'348 Punkten notiert. Bei 46,10 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 45,63 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,66 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 34'052 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. 10,15 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 22,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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