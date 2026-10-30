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30.10.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 46,33 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 46,33 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'920 Punkten liegt. Der Kurs der Porsche vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,40 EUR zu. Bei 46,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 15'348 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,35 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,20 EUR belaufen. Porsche vz gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von -0,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 8.71 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 2,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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