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30.10.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Freitagnachmittag zu
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 46,46 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 46,46 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'829 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Porsche vz-Aktie bei 46,93 EUR. Mit einem Wert von 46,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 298'519 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 9,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 30,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -7,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.71 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.05 Mrd. EUR.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.03.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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