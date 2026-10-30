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30.10.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag höher
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 46,58 EUR.
Die Porsche vz-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 46,58 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'908 Punkten tendiert. Bei 46,93 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 250'403 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. 8,76 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 23,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Porsche vz liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.71 Mrd. EUR gelegen.
Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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