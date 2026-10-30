Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag höher

Die Porsche vz-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 46,58 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'908 Punkten tendiert. Bei 46,93 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 250'403 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. 8,76 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Abschläge von 23,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Porsche vz liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.71 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 17.03.2027 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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