Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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30.09.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag gesucht
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 45,54 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 45,54 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'568 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Porsche vz-Aktie bis auf 45,60 EUR. Bei 45,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'277 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 11,24 Prozent Luft nach oben. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 27,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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