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30.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 45,79 EUR.

Porsche vz.
43.29 CHF 1.54%
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Die Porsche vz-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 45,79 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'352 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 46,23 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 49'223 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 10,64 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 28,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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