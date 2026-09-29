Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 45,18 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'513 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 148'156 Porsche vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 10,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Abschläge von 21,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche vz einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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