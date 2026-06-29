Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag tiefer

Die Porsche vz-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 42,85 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 24'682 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 42,34 EUR. Bei 43,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 118'682 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. 18,23 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 20,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Porsche vz gewährte am 29.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.86 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.40 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Porsche vz am 29.07.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Porsche vz-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.07.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Porsche vz-Aktie

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: Porsche vz reduziert Dividende

Porsche-Aktie fällt: Möglicher Ausbau von Angebot mit margenstarken Autos - Fokus auf Kosten

BYD & Co. im Visier: EU plant Importzölle auf chinesische Plug-in-Hybridautos