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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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28.10.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Vormittag vor

Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 43,34 EUR nach oben.

Porsche vz.
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Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 43,34 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'598 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,44 EUR. Bei 43,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 12'714 Stück.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,89 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,81 Prozent.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 8.71 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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