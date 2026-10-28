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28.10.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochnachmittag im Plus
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 44,95 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 44,95 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'683 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 279'528 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,70 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 26,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,10 EUR aus. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Porsche vz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche vz ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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