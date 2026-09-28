Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagvormittag in Grün

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,80 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'450 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie legte bis auf 46,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 7'085 Stück.

Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 10,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 22,23 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,04 EUR aus. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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