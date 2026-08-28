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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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28.08.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Porsche vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 46,28 EUR zu.

Porsche vz.
43.28 CHF 3.03%
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Die Porsche vz-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 46,28 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'498 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 46,90 EUR an. Bei 45,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 198'640 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,46 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 29,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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