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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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28.08.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 45,78 EUR.

Porsche vz.
43.28 CHF 3.03%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 45,78 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'520 Punkten liegt. Bei 45,81 EUR erreichte die Porsche vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 45,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 86'278 Porsche vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 9,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,19 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,01 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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