Das Papier von Porsche vz konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 45,58 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'411 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,63 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'562 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 11,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 27.10.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,83 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Porsche vz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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