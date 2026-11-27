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27.11.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.
Um 16:28 Uhr sprang die Porsche vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 46,20 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'403 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 46,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,35 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 181'167 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche vz-Aktie liegt somit 29,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 27.10.2026. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von -0,65 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 8.05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -7,51 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Porsche vz im Jahr 2026 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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