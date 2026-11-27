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27.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 45,81 EUR.
Die Porsche vz-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 45,81 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'422 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,82 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche vz-Aktien beläuft sich auf 94'588 Stück.
Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. 10,59 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,62 EUR am 23.03.2026. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 28,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Porsche vz gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von -0,65 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.05 Mrd. EUR – eine Minderung von -7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.71 Mrd. EUR eingefahren.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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