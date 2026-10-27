Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagvormittag stärker

Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 42,32 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'345 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,36 EUR. Bisher wurden heute 31'637 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,08 EUR aus. Porsche vz veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 8.83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 8.71 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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