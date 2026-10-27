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27.10.2026 16:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 42,96 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Porsche vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 42,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'591 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Porsche vz-Aktie sogar auf 43,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 333'047 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 15,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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