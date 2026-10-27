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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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27.10.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag höher

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag höher

Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 43,11 EUR zu.

Porsche vz.
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Um 12:28 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 43,11 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'492 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,36 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 199'921 Aktien.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 14,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,37 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,08 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber -0,65 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2027 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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