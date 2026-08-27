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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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27.08.2026 09:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 43,20 EUR.

Porsche vz.
42.01 CHF 3.25%
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Die Porsche vz-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 43,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'324 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Porsche vz-Aktie bis auf 42,85 EUR. Bei 42,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'575 Porsche vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 14,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,90 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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