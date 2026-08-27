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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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27.08.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag im Plus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Porsche vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 44,39 EUR.

Porsche vz.
42.01 CHF 3.25%
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Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 44,39 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'242 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,96 EUR. Bisher wurden heute 156'096 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche vz ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -5,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Porsche vz veröffentlicht werden. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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