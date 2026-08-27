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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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27.08.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag im Plus

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag im Plus

Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 44,03 EUR.

Porsche vz.
42.01 CHF 3.25%
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Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 44,03 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'355 Punkten tendiert. Bei 44,07 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51'076 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 15,06 Prozent zulegen. Bei 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,10 Prozent.

Nachdem Porsche vz seine Aktionäre 2025 mit 1,01 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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