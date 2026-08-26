Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Der Porsche vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 43,68 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'249 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche vz-Aktie bis auf 43,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 10'967 Porsche vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Porsche vz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 EUR ausgeschüttet werden. Porsche vz gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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