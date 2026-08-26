Porsche vz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Porsche vz

Um 16:28 Uhr ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 43,23 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'396 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 42,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101'639 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Kursplus von 17,19 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 17,60 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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