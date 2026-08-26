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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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26.08.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz büsst am Mittwochmittag ein

Porsche vz Aktie News: Porsche vz büsst am Mittwochmittag ein

Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 43,07 EUR ab.

Porsche vz.
40.69 CHF -0.73%
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Um 12:28 Uhr fiel die Porsche vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 43,07 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'315 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Porsche vz-Aktie bis auf 42,93 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 55'760 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 50,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 17,62 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 20,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,01 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 22.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,90 EUR je Aktie in den Porsche vz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com
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