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25.11.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Porsche vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,35 EUR.
Um 09:28 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 43,35 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'041 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Porsche vz-Aktie bei 43,35 EUR. Bei 43,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 7'983 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 35,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 17,83 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Porsche vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,65 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 8.71 Mrd. EUR umsetzen können.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2027 gerechnet.
In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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