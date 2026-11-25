Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 43,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 24'899 Punkten notiert. Bei 44,81 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 43,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 177'193 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,66 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,62 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 27.10.2026. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von -0,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -7,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8.71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Porsche vz-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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