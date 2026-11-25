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25.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Porsche vz zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 44,73 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 3,6 Prozent auf 44,73 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'045 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,02 EUR. Zuletzt wechselten 113'432 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Am 16.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 25,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Am 27.10.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 EUR, nach -0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8.05 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.71 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Porsche vz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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