Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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25.09.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag in Grün
Die Aktie von Porsche vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 44,49 EUR.
Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 44,49 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'420 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 44,73 EUR. Bei 44,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 23'695 Porsche vz-Aktien den Besitzer.
Bei 50,66 EUR markierte der Titel am 16.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,94 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Am 29.07.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 8.83 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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