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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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25.09.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 45,31 EUR.

Porsche vz.
42.85 CHF 4.17%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Porsche vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 45,31 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'372 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,19 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 228'999 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 11,81 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche vz-Aktie 27,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche vz 1,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Porsche vz gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Porsche vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Porsche vz wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Porsche vz dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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