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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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25.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag stärker

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag stärker

Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 45,58 EUR nach oben.

Porsche vz.
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Im XETRA-Handel gewannen die Porsche vz-Papiere um 12:28 Uhr 2,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'468 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,62 EUR aus. Bei 44,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 146'068 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2026 auf bis zu 50,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche vz-Aktie 11,15 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,85 Prozent würde die Porsche vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche vz 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 22.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Porsche vz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Porsche
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