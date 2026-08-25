Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Vormittag leichter

Die Porsche vz-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 43,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'181 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,80 EUR nach. Bei 44,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 12'173 Porsche vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Mit einem Zuwachs von 15,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,77 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Am 29.07.2026 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Porsche vz dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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