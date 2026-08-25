Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Porsche vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 43,72 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'297 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 43,59 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80'080 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 15,87 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,62 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 18,53 Prozent Luft nach unten.

Porsche vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Am 29.07.2026 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Porsche vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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