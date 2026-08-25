Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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25.08.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 43,70 EUR abwärts.
Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 43,70 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'330 Punkten realisiert. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,59 EUR nach. Bei 44,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53'924 Stück gehandelt.
Am 16.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche vz-Aktie derzeit noch 15,93 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,62 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 18,49 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Porsche vz liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 8.83 Mrd. EUR, gegenüber 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -5,05 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Am 22.10.2027 wird Porsche vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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