Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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24.09.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Porsche vz
Die Aktie von Porsche vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 43,97 EUR.
Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 43,97 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'328 Punkten notiert. Die Porsche vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 43,70 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'776 Porsche vz-Aktien umgesetzt.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 13,21 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 1,01 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Porsche vz-Aktie. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Porsche vz.
In der Porsche vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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