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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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24.09.2026 16:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche vz. Das Papier von Porsche vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 45,21 EUR.

Porsche vz.
41.14 CHF -0.61%
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Um 16:28 Uhr wies die Porsche vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 45,21 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'369 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche vz-Aktie bei 45,62 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,80 EUR. Bisher wurden heute 344'101 Porsche vz-Aktien gehandelt.

Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 12,05 Prozent Plus fehlen der Porsche vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 35,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,02 EUR belaufen. Porsche vz veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 8.83 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Porsche vz am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Porsche vz die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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