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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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24.09.2026 12:29:00

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag mit Einbussen

Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Donnerstagmittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 43,57 EUR nach.

Porsche vz.
41.14 CHF -0.61%
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Die Porsche vz-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 43,57 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'293 Punkten steht. Bei 43,50 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64'630 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Gewinne von 16,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Abschläge von 18,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Porsche vz 8.83 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.30 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Porsche vz rechnen Experten am 22.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: tratong / Shutterstock.com
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