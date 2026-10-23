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23.10.2026 09:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 42,15 EUR.
Die Porsche vz-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 42,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'272 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie sank bis auf 42,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,69 EUR. Bisher wurden heute 11'016 Porsche vz-Aktien gehandelt.
Am 16.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 50,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,19 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,42 EUR. Porsche vz veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -5,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.83 Mrd. EUR im Vergleich zu 9.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht.
Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,95 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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