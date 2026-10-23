Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 41,88 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'085 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Porsche vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,88 EUR aus. Mit einem Wert von 42,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 177'371 Porsche vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,66 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche vz-Aktie somit 17,33 Prozent niedriger. Bei 35,62 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 17,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Porsche vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,42 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche vz 1,01 EUR aus. Am 29.07.2026 lud Porsche vz zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.30 Mrd. EUR gelegen.

Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 1,95 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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