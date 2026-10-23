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23.10.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Porsche vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 42,50 EUR nach.
Die Porsche vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 42,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'176 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 42,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,69 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche vz-Aktie belief sich zuletzt auf 67'503 Aktien.
Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (35,62 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 16,19 Prozent könnte die Porsche vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Porsche vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,01 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,42 EUR. Am 29.07.2026 äusserte sich Porsche vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -5,05 Prozent auf 8.83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Porsche vz 9.30 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Porsche vz-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2026 1,95 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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