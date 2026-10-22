Porsche vz Aktie News: Porsche vz verliert am Donnerstagvormittag

Das Papier von Porsche vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 42,69 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'418 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Porsche vz-Aktie ging bis auf 42,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'832 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2026 bei 50,66 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 35,62 EUR. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 19,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche vz am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -5,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.30 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.83 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Porsche vz Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Porsche vz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,95 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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